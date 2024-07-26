Песков назвал уровень рождаемости в РФ катастрофическим для будущего нации

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне — 1,4, это катастрофически для будущего нации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа

«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически для будущего нации», — сказал он, видео его выступления опубликовано в телеграм-канале Мастерской новых медиа.