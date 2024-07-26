Украина не решает проблему Волынской резни, прикрываясь безопасностью — глава МО Польши

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти в Киеве отказываются разрешить Варшаве проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни 1943 года, создавая политические препятствия и прикрываясь вопросами безопасности. Об этом заявил в эфире радиостанции TOK.FM глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«[На Украине] имеются политические препятствия [для эксгумации и захоронения жертв Волынской резни], — отметил политик. — [Военные действия], по моему мнению, — это всего лишь повод, так как многие места [с останками жертв резни] не расположены на линии фронта». По его мнению, украинские власти могли бы дать согласие на эксгумацию останков уже сейчас при желании «сделать жест доброй воли».

23 июля Косиняк-Камыш заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока власти в Киеве не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни. Он пояснил, что Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни условием для оказания военной помощи. Тем не менее украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу.

В октябре 2023 года специалисты из двух стран обнаружили вблизи деревни Пузники в Тернопольской области Украины братскую могилу жертв украинских националистов, убитых во время Волынской резни. Украинским властям был направлен запрос с просьбой о проведении эксгумации. Занимавший тогда пост премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полное примирение Варшавы и Киева возможно только после нахождения останков всех жертв резни.