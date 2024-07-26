Во Франции в день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение скоростных поездов во Франции нарушено в день открытия Олимпиады из-за актов вредительства. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, речь, в частности, идет «о поджогах объектов сети высокоскоростных поездов».

Как указало агентство, часть скоростных поездов переправлена на пути для обычных составов, «однако часть маршрутов пришлось отменить».

По информации AFP, ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, однако «ограничения на движение сохранятся как минимум в течение всех выходных».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.