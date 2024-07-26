Во Франции в день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов
11:20 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение скоростных поездов во Франции нарушено в день открытия Олимпиады из-за актов вредительства. Об этом сообщило агентство AFP.
По его данным, речь, в частности, идет «о поджогах объектов сети высокоскоростных поездов».
Как указало агентство, часть скоростных поездов переправлена на пути для обычных составов, «однако часть маршрутов пришлось отменить».
По информации AFP, ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, однако «ограничения на движение сохранятся как минимум в течение всех выходных».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать