Украина шантажирует транзитом нефти Венгрию и Словакию — помощник Орбана

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти, ситуация должна быть решена к сентябрю, иначе Венгрия столкнется с ее дефицитом. Об этом заявил на пресс-конференции глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

«Украина шантажирует две страны, которые выступают за мир и прекращение огня», — заявил он, подчеркнув, что «решение должно быть найдено к сентябрю», иначе «Венгрия начнет испытывать недостаток нефти».