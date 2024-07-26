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Украина шантажирует транзитом нефти Венгрию и Словакию — помощник Орбана

11:32 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти, ситуация должна быть решена к сентябрю, иначе Венгрия столкнется с ее дефицитом. Об этом заявил на пресс-конференции глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

«Украина шантажирует две страны, которые выступают за мир и прекращение огня», — заявил он, подчеркнув, что «решение должно быть найдено к сентябрю», иначе «Венгрия начнет испытывать недостаток нефти».

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