Пресс-конференцию в преддверии церемонии открытия Олимпиады отменили без объяснения причин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже без объяснения причин отменил пресс-конференцию в преддверии церемонии открытия соревнований. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Пресс-конференция должна была начаться в 11:30 мск. Церемония открытия начнется в 20:30 мск.