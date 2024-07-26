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Пресс-конференцию в преддверии церемонии открытия Олимпиады отменили без объяснения причин

12:00 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже без объяснения причин отменил пресс-конференцию в преддверии церемонии открытия соревнований. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Пресс-конференция должна была начаться в 11:30 мск. Церемония открытия начнется в 20:30 мск.

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