Кабмин РФ увеличил размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях в 1,5 раза

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей на человека. Также предусмотрено увеличение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате она вырастет с 50 тыс. до 75 тыс. рублей. При полной утрате — с 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Кроме того, будут проиндексированы размеры единовременных пособий людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, и членам семей граждан, погибших в результате ЧС или теракта. Так, выплаты родственникам погибших вырастут с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого погибшего.

Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, выплаты увеличатся с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека. При причинении легкого вреда здоровью эта сумма вырастет с 200 тыс. до 300 тыс. рублей.