В Польше начались совместные с США учения с участием истребителей F-16 — Минобороны
12:20 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместные польско-американские учения Aviation Detachment Rotation 24-3 по применению истребителей F-16 начались в Польше. Об этом сообщило Минобороны республики.
«Вчера (25 июля — прим. ТАСС) начались учения Aviation Detachment Rotation 24-3, в которых принимают участия истребители F-16 из 32-й базы тактической авиации [ВВС Польши] и 138-го крыла истребительной авиации ВВС США», — говорится в сообщении польского оборонного ведомства в социальной сети X. Учения продлятся до 7 августа, в ходе них пилоты двух стран будут отрабатывать применение истребителей F-16.
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