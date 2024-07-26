В Польше начались совместные с США учения с участием истребителей F-16 — Минобороны

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные польско-американские учения Aviation Detachment Rotation 24-3 по применению истребителей F-16 начались в Польше. Об этом сообщило Минобороны республики.

«Вчера (25 июля — прим. ТАСС) начались учения Aviation Detachment Rotation 24-3, в которых принимают участия истребители F-16 из 32-й базы тактической авиации [ВВС Польши] и 138-го крыла истребительной авиации ВВС США», — говорится в сообщении польского оборонного ведомства в социальной сети X. Учения продлятся до 7 августа, в ходе них пилоты двух стран будут отрабатывать применение истребителей F-16.