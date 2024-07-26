Со временем слепая ненависть к России на Западе пройдет, прогнозирует Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения, чтобы подождать, когда на Западе пройдет слепая ненависть к России.

«Сейчас, к сожалению, на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией», — констатировал представитель Кремля на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Встреча прошла 24 июля, ее фрагменты публикует сегодня телеграм-канал Мастерской новых медиа.

«Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу, но рано или поздно все равно кривая пойдет вверх», — считает Песков. По его мнению, «будет увеличиваться количество людей, которые зададутся вопросом: „А почему русские делают то, что они делают? Давайте попробуем их поймем“.