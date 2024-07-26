За июнь госдолг Украины вырос еще на $1 млрд, его общий объем превышает $152 млрд
13:00 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный долг Украины за июнь вырос на более чем $1 млрд, его общий объем превысил $152 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.
«По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6 167,97 млрд гривен или $152,16 млрд», — говорится в информационной справке о долге, размещенной на сайте ведомства. Отмечается, что государственный долг составляет 94,85% всего объема долга, а гарантированный государством — 5,15%.
«В июне 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд гривен и в долларовом эквиваленте <…> увеличилась на $1,16 млрд», — добавили в ведомстве.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит $43,9 млрд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо «развивать внутренние ресурсы для самофинансирования».
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