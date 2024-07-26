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Песков не стал комментировать слова Хинштейна насчет замедления YouTube

13:32 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова депутата Госдумы Александра Хинштейна, который назвал замедление YouTube «вынужденным шагом» и приведением платформы «в чувство».

«Вам, наверное, нужно все-таки обращаться к депутату Хинштейну. Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано», — пояснил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее Песков указывал, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а все возможные проблемы связаны с устареванием местного оборудования компании.

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