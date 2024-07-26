Барак и Мишель Обама поддержали выдвижение Харрис на пост президента США
14:12 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель выступили в поддержку кандидатуры Камалы Харрис на американских президентских выборах.
«Мы с Бараком так рады поддержать ее как кандидата от Демократической партии за ее позитивный [настрой], чувство юмора и способность нести свет и надежду людям по всей стране. Мы тебя поддержим, Камала!» — заявила Мишель Обама на своей странице в соцсети X.
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