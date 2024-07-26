Банк России поднял ключевую ставку до 18% годовых

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России впервые с декабря 2023 г. поднял ключевую ставку — с 16% до 18% годовых, на ближайших заседаниях рассмотрит целесообразность ее дальнейшего повышения, следует из сообщения регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 18,00% годовых. Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сообщил ЦБ.