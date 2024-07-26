Показатели экономики РФ позитивны, хотя могут быть текущие проблемы — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин доволен работой правительства и Центробанка, отечественная экономика имеет хорошие показатели, хотя могут быть текущие проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно давал высокую оценку и работе правительства, говорил о том, что он удовлетворен этой работой, неоднократно также давал высокую оценку работы мегарегулятора — Центрального банка, который отвечает за обеспечение макростабильности», — констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами.

«Сами показатели экономического развития — и по отраслям, в целом по росту ВВП — весьма и весьма позитивные», — подчеркнул Песков. При этом он признал: «Понятно, что могут возникать текущие проблемы».