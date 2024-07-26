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ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ в 2024 г. до 6,5-7% с 4,3-4,8%

15:12 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ существенно повысил прогноз по инфляции в России в 2024 году до 6,5-7% с 4,3-4,8%, но ожидает ее снижения до 4-4,5% в 2025 году, следует из сообщения регулятора.

«Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении.

По оценкам ЦБ, годовая инфляция на 22 июля ускорилась до 9% с 8,6% в июне. Такая динамика отражает в том числе индексацию с 1 июля тарифов на коммунальные услуги.

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