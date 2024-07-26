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НОВОСТИ

По делу о коррупции задержан бывший замминистра обороны Булгаков — ФСБ

15:32 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции, он помещен в СИЗО «Бутырка». Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и СК в рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в СИЗО-2 бывший заместитель министра обороны генерал армии Булгаков Д. В.», — отметили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших противоправной деятельности Булгакова.

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