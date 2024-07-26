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Набиуллина заявила о первом за 10 лет циклическом перегреве экономики РФ

16:00 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России впервые за 10 лет произошел циклический перегрев экономики, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она напомнила, что аналитики высказывали суждения о скором начале снижения ставки на основе данных, доступных в начале 2024 года, — инфляция существенно замедлилась, инфляционные ожидания снижались, напряженность на рынке труда перестала расти, денежно-кредитные условия ужесточались, рост потребительской активности замедлился, а склонность населения к сбережению росла.

«Возможно, такая уверенность экспертов финансового рынка и бизнеса подкреплялась тем, что по сути [за] 10 лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса», — подытожила глава ЦБ.

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