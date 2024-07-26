США проинформировали Иран о готовности вернуться к ядерной сделке — СМИ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон проинформировал Тегеран о готовности администрации президента США Джо Байдена осуществить быстрый возврат к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщила кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана.

По его информации, 23 июля американская сторона проинформировала иранские власти, что администрация Байдена готова вести переговоры о быстром возврате к СВПД «при условии внесения в него незначительных поправок».