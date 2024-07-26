Кадыров призвал заблокировать YouTube в России

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал полностью заблокировать YouTube на территории России.

«Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем — давно надо было закрыть YouTube, незамедлительно заблокировать. Потому что все наши каналы, которые защищают интересы России, Чеченской республики, интересы человека, они (создатели YouTube — прим. ТАСС) сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение, <…> они поддерживают», — сказал Кадыров журналистам.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40% до конца текущей недели. По его словам, это вынужденный шаг, «направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса».