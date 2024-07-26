Кадыров призвал заблокировать YouTube в России
17:00 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал полностью заблокировать YouTube на территории России.
«Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем — давно надо было закрыть YouTube, незамедлительно заблокировать. Потому что все наши каналы, которые защищают интересы России, Чеченской республики, интересы человека, они (создатели YouTube — прим. ТАСС) сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение, <…> они поддерживают», — сказал Кадыров журналистам.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40% до конца текущей недели. По его словам, это вынужденный шаг, «направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса».
НОВОСТИ
- 17:40 26.07.2024
- В Харьковской области фиксируется прибытие большого числа наемников из Франции — Ганчев
- 17:12 26.07.2024
- Ежемесячные темпы роста инфляции начнут снижаться уже в июле — Набиуллина
- 16:32 26.07.2024
- Москва ответит на экспроприацию в ЕС 1,5 млрд евро доходов от активов РФ — Песков
- 16:12 26.07.2024
- США проинформировали Иран о готовности вернуться к ядерной сделке — СМИ
- 16:00 26.07.2024
- Набиуллина заявила о первом за 10 лет циклическом перегреве экономики РФ
- 15:32 26.07.2024
- По делу о коррупции задержан бывший замминистра обороны Булгаков — ФСБ
- 15:12 26.07.2024
- ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ в 2024 г. до 6,5-7% с 4,3-4,8%
- 15:00 26.07.2024
- Показатели экономики РФ позитивны, хотя могут быть текущие проблемы — Песков
- 14:32 26.07.2024
- ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ в 2024 году
- 14:12 26.07.2024
- Барак и Мишель Обама поддержали выдвижение Харрис на пост президента США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать