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В Харьковской области фиксируется прибытие большого числа наемников из Франции — Ганчев

17:40 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники из Франции в последнее время прибывают в большом количестве в Харьковскую область для участия в конфликте на стороне Украины. Также фиксируется прибытие иностранного контингента из Великобритании, Польши и США, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Общую численность наемников, которые сейчас сражаются на территории Украины на стороне именно националистических формирований, мы, конечно, не знаем. Могу отметить, что достаточно большая география тех стран, откуда эти наемники прибывают. За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется прибывание иностранного контингента и из других стран — Польши, Британии и США», — сказал он.

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