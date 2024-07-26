Сбер запустил серию подкастов о людях с инвалидностью

18:03

Особенный банк – специальное подразделение Сбера, которое адаптирует сервисы для людей с инвалидностью, – отмечает восьмой день рождения. К этому событию была записана серия подкастов, где главными героями стали люди с инвалидностью и те, кто им помогают.

Герои подкастов рассказывают о своей жизни из первых уст: о том, как решают повседневные задачи, с какими сложностями регулярно сталкиваются. Эксперты в вопросах создания доступной среды – представители Сбера и НКО – обсуждают, как современные сервисы и технологии могут им с этим помочь.

Тематика выпусков разнообразная: лайфстайл, социальная адаптация детей с инвалидностью, профессиональная реализация, жизнь с близкими, которые нуждаются в заботе, финансовая безопасность и защита от мошенников.

«Наша главная задача – сделать Сбер удобным для каждого и особенно для людей с инвалидностью. Сегодня в банке около 8 млн таких клиентов, а всего в России – 11 млн, – отметил Артем Алешкин, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка. – Но важно не только делать, но и рассказывать про наши инклюзивные проекты, чтобы о них знали и могли ими пользоваться те, для кого они созданы. В прошлом году мы запускали серию роликов «Сбер – свой для каждого». Они получили высокую оценку от экспертов премии «Лучшие социальные проекты России», их признали лучшими в номинации «Социальный маркетинг».

«Мы уже 8 лет работаем с этим сегментом, и каждый день узнаем что-то новое, – добавил он. – И мы подумали, что для развития инклюзивного общества важно слышать и понимать друг друга, а значит нужно, чтобы люди с инвалидностью сами рассказали о себе. Поэтому в этом году мы решили сменить формат и записали серию подкастов с участием экспертов и клиентов».

«Всего получилось пять насыщенных и интересных выпусков, – рассказал Артем Алешкин. – В первом выпуске мы встретимся с незрячим юристом, владелицей собаки-проводника и аналитиком, который использует электроколяску. Поговорим с ними о том, что им нужно для комфортной жизни, и о том, как Сбер может им в этом помочь, чтобы они оставались финансово независимыми и самостоятельно управляли своими деньгами. На наш взгляд, получился очень интересный и полезный проект».

Посмотреть подкаст можно в Hi-Fi стриминге Звук и в официальной группе в ВК.