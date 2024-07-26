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ВСУ нанесли массированный удар о Запорожской области кассетными боеприпасами - Рогов

19:55 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар с применением БПЛА и кассетных боеприпасов по городу Каменка-Днепровская и двум селам в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Массированный обстрел кассетами и дронами освобожденной части Запорожской области! Боевики ВСУ наносят удары из тяжелых видов вооружения с применением кассетных боеприпасов и ударных дроном-камикадзе по городу Каменка-Днепровская, а также селам Ивановка и Водяное», — написал он в своем телеграм-канале.


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