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НОВОСТИ

В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр

21:05 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр началась в Париже. Парад спортсменов пройдет на реке Сена.

Впервые в истории церемония открытия Олимпиады состоится вне стадиона. В мероприятии принимают участие 10,5 тыс. спортсменов.

В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Медали, которые будут завоеваны россиянами и белорусами, не будут учтены в общем зачете. Также атлетам из этих стран запретили участвовать в параде спортсменов, однако они могут посетить церемонию открытия Игр в качестве зрителей на трибунах. Решение об участии россиян и белорусов в церемонии закрытия Олимпиады еще не принято.

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