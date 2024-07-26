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Постпред РФ при ОБСЕ обвинил Зеленского и Кулебу во лжи

21:20 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба лгут, заявляя о готовности проведения переговоров с любыми представителями России. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в ходе выступления на заседании постоянного совета организации.

«Обратило на себя внимание недавнее интервью Зеленского „Би-Би-Си“, в котором он заявил, будто желает добиться окончания „горячей фазы конфликта“ до конца текущего года. Более того, солгал, что в Киеве готовы общаться с любыми представителями России, включая президента России [Владимира] Путина, — указал он. — Такую же ложь озвучил 23 июля и [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба, находясь в Пекине». При этом, по словам постпреда, «главари киевского режима „забыли“ вспомнить о подписанном Зеленским 30 сентября 2022 года указе, которым введен бессрочный юридический запрет на любые контакты с руководством России по теме урегулирования [конфликта]».

По словам Буякевича, действия представителей киевского режима не имеют «ничего общего с усилиями по урегулированию конфликта, достижению прочного и справедливого мира». «Их цель в другом: дезинформировать международное сообщество, продлить вооруженное противостояние, обеспечить условия для масштабной военной эскалации в ближайшие месяцы и годы», — подчеркнул дипломат.


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