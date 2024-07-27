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НОВОСТИ

Силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Брянской областью

08:30 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО перехватили 21 украинский беспилотник менее чем за три часа над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

«26 июля в интервале времени с 21:00 до 23:40 [мск] при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 БПЛА над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны.

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