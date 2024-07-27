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Кабмин РФ одобрил проект договора с Китаем, который упростит поездки дальнобойщиков

08:40 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ одобрило проект договора, который упростит передвижение дальнобойщиков между Россией и Китаем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, с ним ознакомился ТАСС.

Профессиональные водители должны пересекать границу по многократным визам, которые выдаются на основании нот или официальных писем. Раньше получить необходимые документы можно было всего в нескольких учреждениях. С российской стороны их выдавали представительства МИД в Барнауле, Биробиджане, Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске и Чите, с китайской — канцелярии по иностранным делам народных правительств провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, автономного района Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Теперь список возможных ведомств значительно расширен. От РФ это «представительства МИД, министерство транспорта и подведомственные ему организации с их региональными филиалами», от КНР — «МИД, канцелярии иностранных дел провинциального уровня, министерство транспорта и уполномоченным им компетентные транспортные органы провинциального уровня».

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