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Личности более 40 погибших в ДНР от агрессии Киева детей не установлены

09:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личности 44 детей, погибших на территории ДНР в результате ударов со стороны украинских войск, пока не установлены. Об этом сообщила в интервью ТАСС советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

«Я говорила о погибших детях, среди них также есть те, которые требуют работы. Речь идет о неопознанных детях, — сказала Федоренко. — Мне сложно сейчас сказать [их общее число], до сегодняшнего дня мы считали, что их 44. Это только на подконтрольной территории ДНР, но каждый день приносит новую информацию».

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