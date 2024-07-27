Власти Китая эвакуировали 27 тыс. жителей на северо-востоке страны из-за тайфуна
10:30 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти провели эвакуацию порядка 27 тыс. жителей в провинции Ляонин на северо-востоке страны в связи с тайфуном «Гаеми» и вызванными им ливнями. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
По его сведениям, проливные дожди привели к повышению уровня в 40 водохранилищах на территории региона. Их операторы приступили к планомерному сбросу воды. Для снижения рисков усилено патрулирование на дамбах.
Из-за угрозы наводнений приостановили работу сотни химических и горнодобывающих компаний.
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