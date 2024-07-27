Власти Китая эвакуировали 27 тыс. жителей на северо-востоке страны из-за тайфуна

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти провели эвакуацию порядка 27 тыс. жителей в провинции Ляонин на северо-востоке страны в связи с тайфуном «Гаеми» и вызванными им ливнями. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, проливные дожди привели к повышению уровня в 40 водохранилищах на территории региона. Их операторы приступили к планомерному сбросу воды. Для снижения рисков усилено патрулирование на дамбах.

Из-за угрозы наводнений приостановили работу сотни химических и горнодобывающих компаний.