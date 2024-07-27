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НОВОСТИ

Задержанные в Каспийске признались, что хотели взорвать церковь

11:30 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные за подготовку серии террористических преступлений в Каспийске признались, что хотели взорвать церковь. Об этом они рассказали на допросе, видео которого распространила ФСБ.

«Мы решили делать бомбу. Решили взорвать церковь на улице Ленина возле спортзала», — сказал один из них. По его словам, «целью терактов был джихад».

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