Задержанные в Каспийске признались, что хотели взорвать церковь

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные за подготовку серии террористических преступлений в Каспийске признались, что хотели взорвать церковь. Об этом они рассказали на допросе, видео которого распространила ФСБ.

«Мы решили делать бомбу. Решили взорвать церковь на улице Ленина возле спортзала», — сказал один из них. По его словам, «целью терактов был джихад».