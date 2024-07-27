В РПЦ назвали культурно-историческим самоубийством церемонию открытия Олимпиады в Париже
12:30 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Культурно-историческим самоубийством, а также возобладавшим культом комфортной и безболезненной смерти под музыку и вспышки фейерверков назвали в РПЦ постановку на церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
На церемонии открытия Олимпиады в Париже трансвеститы изображали Тайную вечерю, выдавая себя за Христа и его учеников.
«Культурно-историческое самоубийство происходит в одной из некогда христианских столиц европейской цивилизации. Происходящее — концентрированное выражение тех процессов, которые были до олимпиады и продолжатся после нее. Право на смерть, или лучше культ комфортной и безболезненной смерти под музыку и вспышки фейерверков возобладал», — написал Кипшидзе в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что если бы подобные действия происходили под российским флагом, такое бы символизировало отсутствие возражений у России. «Не знаю, был бы я сильно рад, если бы этот дьявольский перфоманс происходил под сенью нашего флага, как бы символизируя, что мы не против», — высказался Кипшидзе.
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