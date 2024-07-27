Доля недовольных работой правительства немцев достигла 73% — опрос
13:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля жителей ФРГ, которые не удовлетворены работой правящей в ФРГ коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые», Свободная демократическая партия), немного увеличилась по сравнению с прошлым месяцем и достигла 73%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.
Результаты показали, что действиями правительства недовольны 73% респондентов. Это на один процентный пункт больше, чем в предыдущем месяце. Противоположную точку зрения высказали лишь 20% опрошенных. Еще 7% не стали выражать свое мнение по этому поводу. В начале июня доля недовольных работой кабмина ФРГ составляла 70%.
При этом две трети респондентов (67%) недовольны работой лично канцлера Олафа Шольца. Только 23% немцев поддерживают его политику, 10% не ответили на поставленный вопрос.
Опрос проводился с 25 по 26 июля. В нем приняли участие 1 003 человека.
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