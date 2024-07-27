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Доля недовольных работой правительства немцев достигла 73% — опрос

13:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля жителей ФРГ, которые не удовлетворены работой правящей в ФРГ коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые», Свободная демократическая партия), немного увеличилась по сравнению с прошлым месяцем и достигла 73%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Результаты показали, что действиями правительства недовольны 73% респондентов. Это на один процентный пункт больше, чем в предыдущем месяце. Противоположную точку зрения высказали лишь 20% опрошенных. Еще 7% не стали выражать свое мнение по этому поводу. В начале июня доля недовольных работой кабмина ФРГ составляла 70%.

При этом две трети респондентов (67%) недовольны работой лично канцлера Олафа Шольца. Только 23% немцев поддерживают его политику, 10% не ответили на поставленный вопрос.

Опрос проводился с 25 по 26 июля. В нем приняли участие 1 003 человека.

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