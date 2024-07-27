Украина из-за проблем в энергетике привлекла аварийную помощь из Польши и Словакии
14:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина в связи со значительным дефицитом мощности в энергосистеме за последние сутки привлекла аварийную помощь из Польши и Словакии. Об этом сообщает украинское Минэнерго.
«За прошедшие сутки Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Словакии и Польши в вечерние пиковые часы. Также украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что графики почасовых отключений на Украине будут применяться в часы пикового потребления — с 17:00 до 23:00, при этом отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии. Минэнерго подчеркивает, что «значительный дефицит мощностей в энергосистеме остается».
По данным властей Украины, в последнее время страна лишилась 50% (более 9 ГВт) своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% тепловой и треть гидрогенерации. В связи с этим в стране больше месяца действуют графики отключения электричества. Кроме того, Украина активно прибегает к импорту электроэнергии. По данным издания «Украинская правда», страна в июне импортировала электричества больше, чем за весь 2023 год. По сравнению с маем импорт вырос примерно вдвое, а с июнем 2023 года — почти в 20 раз. Наибольший объем энергии страна закупила в Венгрии (42%), далее следуют Словакия и Румыния (по 17%), Польша (16%).
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