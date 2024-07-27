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Белоусов и Остин обсудили 12 июля по телефону «тайную операцию» Киева против РФ — NYT

15:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против РФ, утверждает газета The New York Times (NYT).

Как сообщили изданию американские чиновники, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли Соединенные Штаты отношение к планам Киева. Источники указали, что Пентагон не был в курсе украинской операции, однако воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

По информации газеты, украинское руководство не всегда делится с США планами о готовящихся военных операциях, что вызывает недовольство Вашингтона. В Пентагоне изданию отказались отвечать на вопрос, обсуждали ли на самом деле главы МО РФ и США операцию Киева, а также затрагивалась ли эта тема в разговоре Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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