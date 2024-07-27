ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике
16:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Центральной группировки ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике (ДНР), также группировка нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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