Евросоюз понесет ответственность за поддержку войны на Украине — Орбан

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Если Европа не будет проводить политику мира, а Дональд Трамп станет президентом США, тогда Евросоюз должен будет «признать свое поражение» и понести ответственность за поддержку войны на Украине. Это заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании.

«Евросоюз должен будет заплатить цену этой военной авантюры, и от этого пострадаем и мы», — приводит его слова агентство Аджерпрес со ссылкой на официальный перевод.