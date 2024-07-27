Евросоюз понесет ответственность за поддержку войны на Украине — Орбан
17:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Если Европа не будет проводить политику мира, а Дональд Трамп станет президентом США, тогда Евросоюз должен будет «признать свое поражение» и понести ответственность за поддержку войны на Украине. Это заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании.
«Евросоюз должен будет заплатить цену этой военной авантюры, и от этого пострадаем и мы», — приводит его слова агентство Аджерпрес со ссылкой на официальный перевод.
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