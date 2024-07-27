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Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж катапультировался

17:30 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта», — сказали там, отметив, что на земле разрушений нет.

В министерстве уточнили, что предварительная причина падения истребителя — техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России.

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