Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж катапультировался

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта», — сказали там, отметив, что на земле разрушений нет.

В министерстве уточнили, что предварительная причина падения истребителя — техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России.