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Азия станет центром мира, а БРИКС и ШОС послужат основой нового миропорядка — Орбан

20:30 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азия станет доминирующим центром мира, а институциональной основой нового миропорядка послужат группа БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«То, с чем мы сейчас сталкиваемся, — это изменение мировой системы. Это процесс, начинающийся со стороны Азии», — цитирует Орбана газета Magyar Szó. С его точки зрения, в ближайшие десятилетия и, возможно, столетия «доминирующим центром мира будет Азия: Китай, Индия, Пакистан, Индонезия». Институциональная основа для этого уже формируется — созданы БРИКС и ШОС, считает венгерский премьер.

Орбан назвал этот процесс неизбежным, поскольку, по его словам, Азия уже добилась «демографического и технологического преимущества, а также преимущества в капитале».

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