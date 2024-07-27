9 детей и подростков погибли после обстрела поселка друзов на Голанах
21:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере девять детей и подростков погибли в результате обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс, расположенного на контролируемых Израилем Голанских высотах, более 30 человек ранены. Об этом сообщил советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
«От ракеты, выпущенной „Хезболлах“, пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. На данный момент убито 9 израильских детей и подростков, более 30 получили ранения», — написал он в своем телеграм-канале.
Гендельман добавил, что Израиль возлагает ответственность за случившееся на Ливан и шиитскую организацию «Хезболлах» и готовит мощный ответный удар. «Хезболлах» в свою очередь отвергла свою причастность к запуску этой ракеты.
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