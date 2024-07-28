Два украинских беспилотника сбиты над Нижегородской областью - Минобороны

09:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Нижегородской области, сообщили в Минобороны РФ.

«28 июля текущего года около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Нижегородской области», — говорится в сообщении.