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НОВОСТИ

Данные участников олимпийской команды Израиля оказались доступны в соцсетях - СМИ

09:00 28.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Персональные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, были украдены и опубликованы в социальных сетях. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По информации источника, в открытом доступе оказались результаты анализов крови спортсменов, идентификаторы и пароли для доступа к различным сервисам. Также были раскрыты другие данные спортсменов, в том числе отслуживших в армии.

Французское управление по борьбе с киберпреступностью (OFAC) принимает меры по удалению данных.

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