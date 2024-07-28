Данные участников олимпийской команды Израиля оказались доступны в соцсетях - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Персональные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, были украдены и опубликованы в социальных сетях. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По информации источника, в открытом доступе оказались результаты анализов крови спортсменов, идентификаторы и пароли для доступа к различным сервисам. Также были раскрыты другие данные спортсменов, в том числе отслуживших в армии.

Французское управление по борьбе с киберпреступностью (OFAC) принимает меры по удалению данных.