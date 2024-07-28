Власти Казахстана решили продлить запрет на ввоз в страну пшеницы

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана продлили до конца текущего года запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

«Запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана всеми видами транспорта продлен до конца года. По-прежнему сохраняется угроза ввоза пшеницы в страну серыми схемами и ее реэкспорт автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации. Во внимание также были приняты прогнозы на урожай зерновых, который в Казахстане ожидается выше прошлого года», — говорится в сообщении.