Власти Казахстана решили продлить запрет на ввоз в страну пшеницы
10:20 28.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана продлили до конца текущего года запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.
«Запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана всеми видами транспорта продлен до конца года. По-прежнему сохраняется угроза ввоза пшеницы в страну серыми схемами и ее реэкспорт автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации. Во внимание также были приняты прогнозы на урожай зерновых, который в Казахстане ожидается выше прошлого года», — говорится в сообщении.
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