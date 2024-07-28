Ролик с фрагментами открытия Олимпиады в Париже исчез с официальных цифровых площадок МОК
11:35 28.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) удалил со своих официальных ресурсов видеоролик с основными фрагментами церемонии открытия Игр в Париже.
Видео недоступно для просмотра на сайте МОК и YouTube-канале организации. Мероприятие, которое прошло 26 июля, ранее раскритиковали за ряд провокационных эпизодов. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
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