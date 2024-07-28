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Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных аккредитаций

15:40 28.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, потому что французские власти боятся иной точки зрения. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных аккредитаций, сославшись на решение французских властей. В полученном документе нет никаких подробностей, а лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.

«Французские власти все никак не успокоятся — больше 4 300 человек из разных стран они решили не допускать на Олимпиаду, и большинство из них — это журналисты из России и Белоруссии. А сейчас они спохватились и вспомнили про корреспондентов ТАСС, которых аккредитовали ранее. Они очень боятся иной точки зрения», — сказал Соловьев.

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