В МОК заявили, что не удаляли ролики с фрагментами открытия Олимпиады в Париже
17:50 28.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) снял с себя ответственность за исчезновение видеороликов с основными фрагментами церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.
Видео с фрагментами церемонии открытия недоступно для просмотра на сайте МОК и YouTube-канале организации. Мероприятие, которое прошло 26 июля, ранее раскритиковали за ряд провокационных эпизодов. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
«МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках, — говорится в сообщении. — В частности, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, поэтому просмотр видео невозможен. Они не были удалены».
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