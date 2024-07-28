Сильный ливень прогнозируют синоптики в Москве в понедельник утром

19:33 Источник: Интерфакс

В понедельник в первой половине дня в российской столице ожидается ливень, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 до 12 часов 29 июля в Москве ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении.