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НОВОСТИ

Сильный ливень прогнозируют синоптики в Москве в понедельник утром

19:33 28.07.2024 Источник: Интерфакс

В понедельник в первой половине дня в российской столице ожидается ливень, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 до 12 часов 29 июля в Москве ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении.

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