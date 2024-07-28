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Сотрудники МИД ФРГ попали под расследование дела о выдаче виз мигрантам - СМИ

20:00 28.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная полиция Германии совместно с прокуратурами Берлина и Котбуса проводит расследование в отношении сотрудников министерства иностранных дел в связи со скандалом вокруг выдачи виз мигрантам. Об этом сообщил новостной портал Focus-online.

По его информации, сотрудников МИД подозревают в том, что они официально поручили посольствам и консульствам разрешить въезд в Германию иностранцам с неполными или явно поддельными документами, большинство этих лиц затем обратились с просьбой о предоставлении убежища в ФРГ. Сирийцы, афганцы и турки, как отмечает Focus-online, иммигрировали с сомнительными документами. Граждане Пакистана и различных африканских стран, очевидно, также имели поддельные разрешения на въезд, указывает портал.

Внешнеполитическое ведомство Германии неоднократно заверяло, что отдельных случаев всего 19. Однако следователь федеральной полиции опроверг заявление МИД. «Официально проводится три расследования в отношении высокопоставленных должностных лиц МИД», — сказал он Focus. «Все это необходимо изучить, мы роемся во всех структурах МИД и немецких дипломатических представительствах за рубежом», — резюмировал следователь.

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