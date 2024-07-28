Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», — приводит высказывания Эрдогана телеканал Halk TV. Таким образом он в очередной раз заявил о готовности любыми средствами поддержать Палестину, комментирует заявление Эрдогана телекомпания.