Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль
22:00 28.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», — приводит высказывания Эрдогана телеканал Halk TV. Таким образом он в очередной раз заявил о готовности любыми средствами поддержать Палестину, комментирует заявление Эрдогана телекомпания.
НОВОСТИ
- 20:00 28.07.2024
- Сотрудники МИД ФРГ попали под расследование дела о выдаче виз мигрантам - СМИ
- 19:33 28.07.2024
- Сильный ливень прогнозируют синоптики в Москве в понедельник утром
- 17:50 28.07.2024
- В МОК заявили, что не удаляли ролики с фрагментами открытия Олимпиады в Париже
- 16:47 28.07.2024
- Азербайджан направил в МОК протест по поводу высказываний на канале France 2 во время открытия Олимпиады
- 16:00 28.07.2024
- В Европарламент направлена жалоба на закрытие Финляндией границы с РФ
- 15:40 28.07.2024
- Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных аккредитаций
- 12:32 28.07.2024
- Путин рассказал, чем может ответить РФ на размещение в ФРГ американских ракет большой дальности
- 11:35 28.07.2024
- Ролик с фрагментами открытия Олимпиады в Париже исчез с официальных цифровых площадок МОК
- 10:20 28.07.2024
- Власти Казахстана решили продлить запрет на ввоз в страну пшеницы
- 09:41 28.07.2024
- Два украинских беспилотника сбиты над Нижегородской областью - Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать