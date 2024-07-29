Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над регионами России — МО РФ
09:00 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, 9 над Белгородской, 3 над Воронежской, 5 над Брянской и 3 над Ленинградской областями», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 10:20 29.07.2024
- Более 500 таджикистанцев задержано в РФ за наркопреступления в 2024 году
- 10:05 29.07.2024
- В Думу внесут проект об ограничении времени ненормированной работы 120 часами в год
- 10:00 29.07.2024
- У США «есть опасения», что итоги выборов в Венесуэле «не отражают волю народа» — Блинкен
- 09:32 29.07.2024
- Глава МИД Израиля ответил Эрдогану на угрозу ввода войск
- 09:20 29.07.2024
- Электростанция в Орловской области повреждена из-за атаки БПЛА — губернатор
- 09:05 29.07.2024
- Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле — избирком
- 22:00 28.07.2024
- Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль
- 20:00 28.07.2024
- Сотрудники МИД ФРГ попали под расследование дела о выдаче виз мигрантам - СМИ
- 19:33 28.07.2024
- Сильный ливень прогнозируют синоптики в Москве в понедельник утром
- 17:50 28.07.2024
- В МОК заявили, что не удаляли ролики с фрагментами открытия Олимпиады в Париже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать