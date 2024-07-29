Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над регионами России — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, 9 над Белгородской, 3 над Воронежской, 5 над Брянской и 3 над Ленинградской областями», — сообщили там.