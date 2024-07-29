0
0
187
НОВОСТИ

Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле — избирком

09:05 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в республике. Он переизбран на третий шестилетний период. Об этом по итогам голосования сообщил председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо. Трансляцию из избиркома вели все венесуэльские телеканалы.

Аморосо обнародовал первый бюллетень НИС, согласно которому после подсчета 80% голосов Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя, или 51,2% проголосовавших. За главного соперника Мадуро, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса 4 445 978 избирателей, или 44,2% проголосовавших, за остальных восемь участников выборов проголосовали в совокупности 4,6% избирателей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 29.07.2024
Более 500 таджикистанцев задержано в РФ за наркопреступления в 2024 году
0
16
10:05 29.07.2024
В Думу внесут проект об ограничении времени ненормированной работы 120 часами в год
0
67
10:00 29.07.2024
У США «есть опасения», что итоги выборов в Венесуэле «не отражают волю народа» — Блинкен
0
84
09:32 29.07.2024
Глава МИД Израиля ответил Эрдогану на угрозу ввода войск
0
138
09:20 29.07.2024
Электростанция в Орловской области повреждена из-за атаки БПЛА — губернатор
0
145
09:00 29.07.2024
Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над регионами России — МО РФ
0
177
22:00 28.07.2024
Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль
0
749
20:00 28.07.2024
Сотрудники МИД ФРГ попали под расследование дела о выдаче виз мигрантам - СМИ
0
753
19:33 28.07.2024
Сильный ливень прогнозируют синоптики в Москве в понедельник утром
0
717
17:50 28.07.2024
В МОК заявили, что не удаляли ролики с фрагментами открытия Олимпиады в Париже
0
780

Возврат к списку