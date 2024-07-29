Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле — избирком
09:05 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в республике. Он переизбран на третий шестилетний период. Об этом по итогам голосования сообщил председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо. Трансляцию из избиркома вели все венесуэльские телеканалы.
Аморосо обнародовал первый бюллетень НИС, согласно которому после подсчета 80% голосов Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя, или 51,2% проголосовавших. За главного соперника Мадуро, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса 4 445 978 избирателей, или 44,2% проголосовавших, за остальных восемь участников выборов проголосовали в совокупности 4,6% избирателей.
НОВОСТИ
- 10:20 29.07.2024
- Более 500 таджикистанцев задержано в РФ за наркопреступления в 2024 году
- 10:05 29.07.2024
- В Думу внесут проект об ограничении времени ненормированной работы 120 часами в год
- 10:00 29.07.2024
- У США «есть опасения», что итоги выборов в Венесуэле «не отражают волю народа» — Блинкен
- 09:32 29.07.2024
- Глава МИД Израиля ответил Эрдогану на угрозу ввода войск
- 09:20 29.07.2024
- Электростанция в Орловской области повреждена из-за атаки БПЛА — губернатор
- 09:00 29.07.2024
- Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над регионами России — МО РФ
- 22:00 28.07.2024
- Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль
- 20:00 28.07.2024
- Сотрудники МИД ФРГ попали под расследование дела о выдаче виз мигрантам - СМИ
- 19:33 28.07.2024
- Сильный ливень прогнозируют синоптики в Москве в понедельник утром
- 17:50 28.07.2024
- В МОК заявили, что не удаляли ролики с фрагментами открытия Олимпиады в Париже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать