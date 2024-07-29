Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле — избирком

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в республике. Он переизбран на третий шестилетний период. Об этом по итогам голосования сообщил председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо. Трансляцию из избиркома вели все венесуэльские телеканалы.

Аморосо обнародовал первый бюллетень НИС, согласно которому после подсчета 80% голосов Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя, или 51,2% проголосовавших. За главного соперника Мадуро, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса 4 445 978 избирателей, или 44,2% проголосовавших, за остальных восемь участников выборов проголосовали в совокупности 4,6% избирателей.