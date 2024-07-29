Электростанция в Орловской области повреждена из-за атаки БПЛА — губернатор
09:20 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты на территории Глазуновского района Орловской области. Повреждения получила местная электростанция, сообщил глава региона Андрей Клычков.
«Друзья, сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции», — написал он в своем телеграм-канале.
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