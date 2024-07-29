Глава МИД Израиля ответил Эрдогану на угрозу ввода войск
09:32 29.07.2024 Источник: РБК
Глава израильского МИДа Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с иракским лидером Саддамом Хусейном из-за слов турецкого главы о возможном вводе войск в Израиль.
«Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Он просто должен вспомнить, что там произошло и чем все закончилось», — написал Кац в X. РБК
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