Глава МИД Израиля ответил Эрдогану на угрозу ввода войск

09:32 Источник: РБК

Глава израильского МИДа Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с иракским лидером Саддамом Хусейном из-за слов турецкого главы о возможном вводе войск в Израиль.

«Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Он просто должен вспомнить, что там произошло и чем все закончилось», — написал Кац в X. РБК